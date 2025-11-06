Groupe Scout Ste-Famille de Boucherville (District de la Montérégie) inc

Groupe Scout Ste-Famille de Boucherville (District de la Montérégie) inc

Recettes en pots 2025-2026

Trio biscuit-brownie-soupe item
Trio biscuit-brownie-soupe
30 $

Biscuits aux pépites de chocolat et avoine
Ingrédients du pot: Farine blanche, cassonade, flocons d’avoine, bicarbonate de soude, pépites de chocolat et sel.
Ingrédients à ajouter : 2 œufs, 12 c à soupe de beurre fondu
Préparation : Préchauffer le four à 375°C. Dans un grand bol battre les œufs et le beurre fondu, ajouter le mélange du pot et bien mélanger. Mettre du papier parchemin dans une plaque à cuisson, à l’aide d’une cuillère à soupe proportionner le mélange et déposer sur la plaque. Cuire pendant 12 à 14 minutes. Donne environ 15 biscuits

Brownies
Ingrédients du pot: Farine blanche, cassonade, sucre, pépites de chocolat, cacao et sel.
Ingrédients à ajouter : 2 œufs, ½ t d’eau, ½ t d’huile e canola
Préparation : Préchauffer le four à 325°C. Dans un grand bol battre les œufs, l’huile et l’eau, ajouter le mélange du pot et bien mélanger. Graisser et enfariner un plat à cuisson 9X9 et verser le mélange. Cuire pendant 35 à 40 minutes.

Soupe

....

Soupe en pot item
Soupe en pot
12 $
Cartes de Noël item
Cartes de Noël
7 $
calendrier scouts 2026 item
calendrier scouts 2026
10 $

Magnifique calendrier 2026 de l'ASC.

