Récital de piano - Rachmaninoff, Scriabin et Descarries

397 Rue Sainte-Catherine

Montréal, QC H3B 5H1, Canada

Admission générale
Gratuit
Bien que la participation à l'événement est gratuite, nous vous invitons à laisser une contribution à la hauteur de vos moyens (votre contribution sera versée à Antoine, et non à Atypic comme le laisse prétendre le libellé).
Ajouter un don pour Atypic

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!