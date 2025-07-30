Récolte Givrée

Carottes surgelées 1 KG item
Carottes surgelées 1 KG
CA$3.10

Carottes en macédoine, blanchies et surgelées.
Coupées en dés réguliers, prêtes à l’emploi pour soupes, ragoûts ou accompagnements.

Poireaux congelés 1 KG item
Poireaux congelés 1 KG
CA$4.15

Poireaux tranchés en rondelles et congelés – prêts à cuisiner.
Idéals pour les potages, sautés ou quiches. Congelés à leur fraîcheur optimale pour une conservation prolongée.

Rutabagas surgelés 1 KG item
Rutabagas surgelés 1 KG
CA$3.05

Rutabagas en dés, blanchis et surgelés.
Coupé en dés réguliers, prêt à être intégré à vos soupes, mijotés et plats cuisinés.

Choux-fleurs surgelés 1 KG item
Choux-fleurs surgelés 1 KG
CA$3.50

Choux-fleurs en fleurons, blanchis et surgelés.
Prêts à cuire, parfaits pour les sautés, gratins, potages ou purées.

