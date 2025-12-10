Organisé par

CDC de Sherbrooke

À propos de cet événement

Reconnaître et agir : les journées du développement social

2685 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC J1L 1C1, Canada

Événement complet - réservé aux organisations sherbrookoises
75 $

Les deux journées d'activités.

Repas du 18 ET du 19 février.

Événement complet - organisations hors Sherbrooke
75 $

Arrivée le 18 février à midi.

Activités du 18 en après-midi et du 19 toute la journée.

Repas du 18 ET du 19 février.

Avant-midi du 18 février seulement
Gratuit

Participation à l'activité sherbrookoise du mercredi matin.

De 8h30 à midi.

Après-midi du 18 février seulement
Gratuit

Participation à l'activité sur la participation citoyenne seulement.
De 13h à 16h.

Journée complète du 18 février
40 $

Sherbrooke et la lutte à la pauvreté + participation citoyenne.

Repas du midi.

Journée complète du 19 février
40 $

Journée complète sur le travail de proximité.

Repas du midi.

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