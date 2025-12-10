Reconnaître et agir : les journées du développement social

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À propos de cet événement
Les deux journées d'activités.
Repas du 18 ET du 19 février.
Arrivée le 18 février à midi.
Activités du 18 en après-midi et du 19 toute la journée.
Repas du 18 ET du 19 février.
Participation à l'activité sherbrookoise du mercredi matin.
De 8h30 à midi.
Participation à l'activité sur la participation citoyenne seulement.
De 13h à 16h.
Sherbrooke et la lutte à la pauvreté + participation citoyenne.
Repas du midi.
Journée complète sur le travail de proximité.
Repas du midi.
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