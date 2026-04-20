RécréAction : Bouger, c'est pour tout le monde ! (session 2)

Organisé par
À propos de cet événement
MARDI 8H, avec Pêche
MARDI 10H, avec Pêche
MARDI 10H, avec Pêche.
MERCREDI 17H30, avec Pêche
JEUDI 10H, avec Sara
VENDREDI 9H, avec Sara.
Le point de rendez-vous se situe au fond du premier stationnement (adjacent à la Cantina). Habillez-vous adéquatement. Le cours sera déplacé au Centre communautaire Douglas en cas de mauvaise température. Votre enseignante sera en contact avec vous par email le matin même.
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