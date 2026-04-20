Centre communautaire Douglas

Organisé par

Centre communautaire Douglas

À propos de cet événement

RécréAction : Bouger, c'est pour tout le monde ! (session 2)

28 Avenue St Patrick

Gaspé, QC G4X 2Y2, Canada

Yoga actif
Gratuit

MARDI 8H, avec Pêche

Yoga sur chaise (présentiel)
Gratuit

MARDI 10H, avec Pêche

Yoga sur chaise (virtuel)
Gratuit

MARDI 10H, avec Pêche.

Yoga relaxant
Gratuit

MERCREDI 17H30, avec Pêche

Cardio muscu doux (virtuel)
Gratuit

JEUDI 10H, avec Sara

Yoga à la plage (Haldimand)
Gratuit

VENDREDI 9H, avec Sara.
Le point de rendez-vous se situe au fond du premier stationnement (adjacent à la Cantina). Habillez-vous adéquatement. Le cours sera déplacé au Centre communautaire Douglas en cas de mauvaise température. Votre enseignante sera en contact avec vous par email le matin même.

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