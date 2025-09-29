PLANTER L'AMOUR OU LE CUEILLIR

Ce recueil rassemblent des œuvres poétiques provenant d'artistes ayant soumis leur candidature dans le cadre du Cabaret de la Seconde Chance, entre 2015 et 2025.





En achetant ce recueil, vous soutenez la réalisation des futures éditions du Cabaret de la Seconde Chance et contribuez à reverser des droits d'auteurs aux artistes figurant dans ce livret.





