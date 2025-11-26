Festival REFUGE

Organisé par
Quand: vendredi soir de 17h à 22h
Où: à l'Auberge du Jardin
Quoi: charcute-ski, bouffe locale, contes du Saguenay et projection de films
Quand: samedi de 7h30 à 8h30
Où: au 2e étage de l'Auberge du Jardin
Quoi: une bonne séance de yoga pour commencer la journée!
Quand: Samedi soir, apéro (17h), souper (18h30) et spectacle (20h00) et party
Où: à l'aréna Roberto-Lavoie
Quoi: un bar à huitre, un souper traditionnel, un spectacle de Jérôme 50 et une soirée festive!
Quand: samedi soir à partir de 20h00
Où: à l'aréna Roberto-Lavoie
Quoi: spectacle de Jérôme 50 suivi d'une soirée festive!
Quand: dimanche matin, de 10h à 14h
Où: à l'auberge, ou peut-être même au sommet de la montagne
Quoi: Un bon p'tit dej entre amis
Quand: samedi de 9h30 à 15h
Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)
Quoi: initiation au ski de montagne AVEC location d'équipement
Quand: samedi de 9h30 à 15h
Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)
Quoi: initiation au ski de montagne pour ceux et celles possédant déjà un équipement de ski de montagne. Venez faire vos premiers pas aux Sommets du Fjord dans un contexte encadré!
Quand: samedi de 9h30 à 15h
Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)
Quoi: initiation au ski de montagne pour 18 ans et moins, AVEC location d'équipement
Quand: dimanche à 10h (temps limite 14h)
Où: sur la montagne
Quoi: compétition amicale de skimo : Initiez-vous aux courses de ski-alpinisme, ou venez dépasser vos limites. Tout équipement admis (planche divisible, skis lourds ou moins lourds et télémark). Récoltez autant de points que vous voulez en visitant le plus de balises possibles. D+ maximal: 1000m
Quand: dimanche à 10h (temps limite 14h)
Où: sur la montagne
Quoi: 1 lit King et un divan lit
Où: Auberge du Jardin
Quand: du 13 au 15 mars 2026
Quoi: Chambre triple
Où: Auberge du Jardin
Quand: du 13 au 15 mars 2026
Quoi: un lit queen
Où: Auberge du Jardin
Quand: du 13 au 15 mars 2026
Quoi: Ajoute un.e ami.e par chambre. Apporte ton matelas de sol et tes essentiels pour dormir avec tes ami.es.
Où: Auberge du Jardin
Quand: du 13 au 15 mars 2026
Quoi: camping en tente
Où: l'emplacement des tentes sera dans la cour de l'auberge du Jardin.
Quand: Du 13 au 15 mars 2026
*Pas de service, pas de place de stationnement réservé, en autonomie
Louez votre équipement de sécurité pour la montagne, disponible de vendredi soir à dimanche après-midi
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!