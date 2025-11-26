Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Organisé par

Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

À propos de cet événement

Festival REFUGE

71 Rue Dumas

Petit-Saguenay, QC G0V 1N0, Canada

AU VILLAGE - VENDREDI - Souper et Film
50 $

Quand: vendredi soir de 17h à 22h

Où: à l'Auberge du Jardin

Quoi: charcute-ski, bouffe locale, contes du Saguenay et projection de films

AU VILLAGE - SAMEDI - Yoga
16 $

Quand: samedi de 7h30 à 8h30

Où: au 2e étage de l'Auberge du Jardin

Quoi: une bonne séance de yoga pour commencer la journée!

AU VILLAGE - SAMEDI - Apéro, souper et spectacle
95 $

Quand: Samedi soir, apéro (17h), souper (18h30) et spectacle (20h00) et party

Où: à l'aréna Roberto-Lavoie

Quoi: un bar à huitre, un souper traditionnel, un spectacle de Jérôme 50 et une soirée festive!

AU VILLAGE - SAMEDI - Spectacle
38 $

Quand: samedi soir à partir de 20h00

Où: à l'aréna Roberto-Lavoie

Quoi: spectacle de Jérôme 50 suivi d'une soirée festive!

AU VILLAGE - DIMANCHE - Brunch festif
25 $

Quand: dimanche matin, de 10h à 14h

Où: à l'auberge, ou peut-être même au sommet de la montagne

Quoi: Un bon p'tit dej entre amis

EN MONTAGNE - SAMEDI - Initiation ski de montagne ADULTE
150 $

Quand: samedi de 9h30 à 15h

Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)

Quoi: initiation au ski de montagne AVEC location d'équipement

EN MONTAGNE - SAMEDI - Initiation ski (sans location)
100 $

Quand: samedi de 9h30 à 15h

Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)

Quoi: initiation au ski de montagne pour ceux et celles possédant déjà un équipement de ski de montagne. Venez faire vos premiers pas aux Sommets du Fjord dans un contexte encadré!

EN MONTAGNE - SAMEDI - Initiation ski de montagne ENFANT
70 $

Quand: samedi de 9h30 à 15h

Où: sur la montagne (plus de détails vous seront envoyés)

Quoi: initiation au ski de montagne pour 18 ans et moins, AVEC location d'équipement

EN MONTAGNE - DIMANCHE - Compétition skimo (19 ans et plus)
35 $

Quand: dimanche à 10h (temps limite 14h)

Où: sur la montagne

Quoi: compétition amicale de skimo : Initiez-vous aux courses de ski-alpinisme, ou venez dépasser vos limites. Tout équipement admis (planche divisible, skis lourds ou moins lourds et télémark). Récoltez autant de points que vous voulez en visitant le plus de balises possibles. D+ maximal: 1000m

EN MONTAGNE - DIMANCHE - Compétition skimo (18 ans et moins)
15 $

Quand: dimanche à 10h (temps limite 14h)

Où: sur la montagne

Quoi: compétition amicale de skimo : Initiez-vous aux courses de ski-alpinisme, ou venez dépasser vos limites. Tout équipement admis (planche divisible, skis lourds ou moins lourds et télémark). Récoltez autant de points que vous voulez en visitant le plus de balises possibles. D+ maximal: 1000m

DODO - Chambre quadruple
521 $

Quoi: 1 lit King et un divan lit

Où: Auberge du Jardin

Quand: du 13 au 15 mars 2026

DODO - Chambre triple
415 $

Quoi: Chambre triple

Où: Auberge du Jardin

Quand: du 13 au 15 mars 2026

DODO - Chambre double
340 $

Quoi: un lit queen

Où: Auberge du Jardin

Quand: du 13 au 15 mars 2026

DODO - Ajouter une personne dans votre chambre
30 $

Quoi: Ajoute un.e ami.e par chambre. Apporte ton matelas de sol et tes essentiels pour dormir avec tes ami.es.

Où: Auberge du Jardin

Quand: du 13 au 15 mars 2026

DODO - Tente
Gratuit

Quoi: camping en tente

Où: l'emplacement des tentes sera dans la cour de l'auberge du Jardin.
Quand: Du 13 au 15 mars 2026

*Pas de service, pas de place de stationnement réservé, en autonomie

EN PLUS - Location d'équipement sécurité avalanche
40 $

Louez votre équipement de sécurité pour la montagne, disponible de vendredi soir à dimanche après-midi

