Regards Croisés - Boutique Officielle

Rencontre d’amitié, au Québec, entre le peuple autochtone Haïdas (de la Colombie-Britannique) et le peuple Baoulé (Côte d’Ivoire).
Les personnes ayant visité Montréal et Abidjan reconnaîtront les autres lieux sur les toiles.
Techniques mixtes
96 x 48 pouces
2025
5 000 $ + taxes
TPS : 250$
TVQ: 498.75$
Capteur de Lumière - Adeline Benhammouda
CA$5,288.85
Cette œuvre est inspirée du rapport au temps et à la lumière.
Adeline choisit le médium de la mosaïque pour son processus méditatif de création. Inspirée par le rapport au temps dans la culture africaine, les rides chargées d’histoire et de sagesse, où les anciens inspirent respect et beauté, Adeline tente ici une démonstration du passage du temps, de la formation des écorces des arbres anciens à la sédimentation du marbre, associés à la lumière de l’or et du cuivre.
Dans un monde trop rapide, où prospère la quête de jeunesse éternelle, d’éclat et du lisse, l’œuvre nous rappelle l’importance du temps et de ses marques, de l’érosion de la nature comme du vieillissement des corps, pour une vision du monde plus éclairée.
Le temps pour la mémoire, la lumière pour l’instant présent.
Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière – René Char.
Mosaïque d'écorces, marbre, granit, onyx, verre, smati de cuivre et d'or 24k.
48 x 48 pouces
2025
4600 $ + taxes
TPS : 230$
TVQ: 458.85$
Impression, Nuit Montréalaise - Adjoua
CA$3,219.30
L’artiste a cherché à capturer une atmosphère plutôt qu’un décor, à travers la lumière nocturne, les sensations urbaines et la poésie des instants suspendus. Reflétant une expérience universelle de la ville vécue de nuit: étrangeté, beauté diffuse…
C’est à la fois un hommage à la ville, à la nuit et à la subjectivité de celui qui regarde.
Le traitement des couleurs (violet, rouge, rose et bleu électrique) suggère une ambiance onirique et nocturne, presque futuriste. Le sol luisant donne l’impression d’une rue humide, renforçant l’effet *ville de nuit après la pluie*.
Des lignes diagonales traversent l’œuvre, créant une dynamique de mouvement ou de tension visuelle, tout en rappelant les faisceaux de lumière ou les influences numériques. Les logos semblent évoquer un interdit : une mise en garde contre la déconnexion ou un signal de rébellion contre les normes peut-être sociales ou technologiques.
Acrylique, pastel à huile et spray sur toile
48 x 48 pouces
2025
2800 $ + taxes
TPS : 140$
TVQ: 279.30$
Confluence - Jean-Daniel Rohrer
CA$8,968.05
Depuis ma toute première exposition solo en 1986, je ne cesse de m'intéresser à la représentation de l'être humain, symbolisé par une figure souvent élancée qui revient en permanence, silhouette noire ou blanche esquissée afin de ne pas livrer un portrait particulier, mais proposer un motif générique quelles que soient les spécificités de son état, de son statut, de son genre, de son âge ou de son origine afin que chacun puisse s'y identifier. La fusion est au cœur de ma créativité. Mon langage plastique tient à la fois de l’univers graphique et de la chronique intemporelle. Collage, pochoir, fragments de mémoire, signes, idéogrammes, anciennes photographies et tissus s’entremêlent dans un chaos organisé.
Techniques mixtes sur bois
48 x 48 pouces
2025
7800 $ + taxes
TPS : 390$
TVQ: 778.05$
En Temps Réel - Jean-François Leclerc
CA$2,414.48
L’histoire du monde sur cette planète se vit en temps réel et en même temps.
Mais nos mémoires collectives et nos histoires nationales l’oublient. Ce tableau veut créer des liens à la fois réels et évanescents entre les commencements coloniaux de la Côte d’Ivoire et ceux d’ici lors des premiers contacts entre Européens et populations locales. C’est une manière de saluer la rencontre « en temps réel » et en personne de deux groupes d’artistes dans le cadre du projet Regards croisés. Et tout autant, une manière d’arrimer deux pôles de ma créativité, ceux de la mise en scène de l’histoire en exposition et de ma pratique picturale plutôt abstraite.
Acrylique
48 x 48 pouces
2025
2100$ + taxes
TPS : 105$
TVQ: 209.48$
Sanctuaire - MALICIOUZ
CA$3,219.30
Dans Sanctuaire, je traite de la présence comme lieu sacré. D’alignement et d’ancrage dans un contexte afro diasporique.
Les corps les gens, sont des entités porteurs de symboles, d’héritages et de forces invisibles.
Je mêle des éléments cérémoniels à des codes issus de la rue pour témoigner d’une posture spirituelle qui est mienne.
Acrylique et aérographie sur toile
48 x 48 pouces
2025
2800 $ + taxes
TPS : 140$
TVQ: 279.30$
Chemin de la Mémoire - Marven Clerveau
CA$2,874.38
Cette œuvre est inspirée de l’histoire de Montréal.
Pour Marven, la couleur orange, choisie comme fond de toile, représente les retrouvailles.
La toile est symbolique des chemins à Montréal, des histoires multiples de la ville qu’on connaît aujourd’hui.
Malgré un choix de couleurs joyeuses, l’histoire de Montréal est souvent sombre et méconnue.
Acrylique et techniques mixtes
48 x 48 pouces
2025
2500 $ + taxes
TPS : 125$
TVQ: 249.38$
Fragments d'Âme - Marven Clerveau
CA$2,874.38
Cette œuvre est inspirée du passage de Marven à Abidjan dans le cadre du projet Regards Croisés.
Il y présente les souvenirs qu’il garde de cette ville riche en culture et haute en couleurs
Lors de ce passage en Afrique, Marven y découvre davantage les cultures africaines, les masques et leur significations ainsi que les expériences qui habitent les Ivoiriens.
Acrylique et techniques mixtes
48 x 48 pouces
2025
2500 $ + taxes
TPS : 125$
TVQ: 249.38$
Semblables - OUACAB
CA$2,874.38
KOUAME FRANCK XAVIER OUACABESSAY est né en 1999 à Abidjan où il vit et travaille. Il est un ancien élève du Lycée d’Enseignement Artistique d’Abidjan. Il est également diplômé d’un Master en peinture à l’École Supérieure des Arts Plastiques du prestigieux Institut National Supérieur des Arts et de l‘Action Culturelle (INSAAC) de Côte d’Ivoire. Il a reçu le super prix Françoise Remarck lors de la 3ème édition de la Journée de l’Excellence et du Mérite de l’INSAAC. Il a également remporté des prix artistiques notamment le troisième lauréat du prix collectif "MANDELA PEACE" en 2020 organisé par la fondation MTN Côte d'Ivoire et est le premier lauréat en peinture du prix BJKD des arts en 2023 organisé par la Fondation BJKD (Bénédicte Janine Kacou Diagou). Il a par ailleurs été sélectionné comme lauréat pour le prix Alberto Cortina de la Banque d’Abidjan (BDA).
Acrylique et Plastique brulé
48 x 48 pouces
2025
2500 $ + taxes
TPS : 125$
TVQ: 249.38$
Au-Delà des Tropiques - Yapaud
CA$3,104.33
Quand on croise les regards, les réalités humaines en termes de besoins ne sont pas différentes.
Copeau de bois, Support en bois
48 x 48 pouces
2025
2700 $ + taxes
TPS : 130$
TVQ: 269.33$
Témoin du Temps - Yapaud
CA$3,449.25
Le Témoin du Temps est un personnage de mon imaginaire dont le projet est le rapprochement des peuples..
Argiles, acrylique sur mandrin (tube en carton)
H= 200 cm
D= 30 cm
2025
3000$ + taxes
TPS : 150$
TVQ: 299.25$
