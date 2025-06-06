Regards Croisés - Boutique Officielle

Cette œuvre est inspirée du rapport au temps et à la lumière. Adeline choisit le médium de la mosaïque pour son processus méditatif de création. Inspirée par le rapport au temps dans la culture africaine, les rides chargées d’histoire et de sagesse, où les anciens inspirent respect et beauté, Adeline tente ici une démonstration du passage du temps, de la formation des écorces des arbres anciens à la sédimentation du marbre, associés à la lumière de l’or et du cuivre. Dans un monde trop rapide, où prospère la quête de jeunesse éternelle, d’éclat et du lisse, l’œuvre nous rappelle l’importance du temps et de ses marques, de l’érosion de la nature comme du vieillissement des corps, pour une vision du monde plus éclairée. Le temps pour la mémoire, la lumière pour l’instant présent. Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière – René Char. Mosaïque d'écorces, marbre, granit, onyx, verre, smati de cuivre et d'or 24k. 48 x 48 pouces 2025 4600 $ + taxes TPS : 230$ TVQ: 458.85$

