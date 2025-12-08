The Canadian Palestinian Foundation of Quebec

The Canadian Palestinian Foundation of Quebec

Register to Learn Dabkeh with the CPFQ January 2026!

845 Bd Décarie Suite 201 - Buzzer #006

Saint-Laurent, QC H4L 3L7, Canada

Cours pour enfants (10-17 ans) - Pass de cours de 4 semaines
50 $

Veuillez sélectionner cette option pour vous inscrire à un mois de cours de Dabkeh pour les enfants de 10 à 18 ans. Les cours auront lieu tous les dimanches d'octobre.

Veuillez noter : En cas d'absence à un cours, il n'y aura pas de possibilité de le rattraper. Lors de l'inscription de plusieurs enfants, utilisez le code promo Dabkids2025 pour bénéficier d'une réduction de 25%.

Cours pour adultes débutants (18 ans et plus) – Passe de 4 semaines
70 $
Veuillez sélectionner cette option pour vous inscrire à un mois de cours de dabké pour adultes – niveau débutant. Les cours auront lieu tous les dimanches de 12 h 15 à 13 h 30 au mois de novembre. Veuillez noter : en cas d’absence, il ne sera pas possible de reprendre le cours manqué.
Cours pour adultes intermédiaires (18 ans et plus) – Passe de 4 semaines
70 $
Veuillez sélectionner cette option pour vous inscrire à un mois de cours de dabké pour adultes – niveau intermédiaire. Les cours auront lieu tous les dimanches de 13 h 45 à 15 h 00 au mois de novembre. Veuillez noter : en cas d’absence, il ne sera pas possible de reprendre le cours manqué.
Pass invité
12 $

Pass invité valable pour une session. Veuillez ne pas acheter sans d'abord informer les instructeurs ou envoyer un e-mail à [email protected]!

