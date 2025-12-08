Register to Learn Dabkeh with the CPFQ January 2026!

Veuillez sélectionner cette option pour vous inscrire à un mois de cours de Dabkeh pour les enfants de 10 à 18 ans. Les cours auront lieu tous les dimanches d'octobre.

Veuillez noter : En cas d'absence à un cours, il n'y aura pas de possibilité de le rattraper. Lors de l'inscription de plusieurs enfants, utilisez le code promo Dabkids2025 pour bénéficier d'une réduction de 25%.