Register to Learn Dabkeh with the CPFQ January 2026!

Organisé par
À propos de cet événement
Veuillez sélectionner cette option pour vous inscrire à un mois de cours de Dabkeh pour les enfants de 10 à 18 ans. Les cours auront lieu tous les dimanches d'octobre.
Veuillez noter : En cas d'absence à un cours, il n'y aura pas de possibilité de le rattraper. Lors de l'inscription de plusieurs enfants, utilisez le code promo Dabkids2025 pour bénéficier d'une réduction de 25%.
Pass invité valable pour une session. Veuillez ne pas acheter sans d'abord informer les instructeurs ou envoyer un e-mail à [email protected]!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!