Shriners Hospitals for Children Canada | Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Organisé par

Shriners Hospitals for Children Canada | Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

À propos de cet événement

Inscription - 15e tournoi de golf annuel

Summerlea Golf & Country Club

1000 Rte de Lotbinière, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

Golfeur individuel
1 000 $

Inclus :

⛳️Voiturette pour 2 joueurs

⛳️Déjeuner complet
⛳️Nourriture et boissons sur le parcours
⛳️Cocktail dînatoire
⛳️Surprises spéciales sur le parcours
⛳️Cadeau d'appréciation

Quatuor
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inclus :

⛳️2 voiturettes

⛳️Déjeuner complet
⛳️Nourriture et boissons sur le parcours
⛳️Cocktail dînatoire
⛳️Surprises spéciales sur le parcours
⛳️Cadeau d'appréciation

Ajouter un don pour Shriners Hospitals for Children Canada | Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!