Register Your Children to Learn Arabic With The CPFQ's Zaitoun School! (copy)

Veuillez sélectionner cette option pour inscrire un enfant à la session d’automne de l’École d’arabe Zaitoun ! 15 cours auront lieu chaque samedi de 12h00 à 14h00, du 6 septembre au 13 décembre. Les cours se tiendront au CPFQ, 845 boul. Décarie, bureau 201, Saint-Laurent. Veuillez noter : en cas d’absence à un cours, il ne sera pas possible de le reprendre. Les places sont limitées ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 août.

Veuillez sélectionner cette option pour inscrire un enfant à la session d’automne de l’École d’arabe Zaitoun ! 15 cours auront lieu chaque samedi de 12h00 à 14h00, du 6 septembre au 13 décembre. Les cours se tiendront au CPFQ, 845 boul. Décarie, bureau 201, Saint-Laurent. Veuillez noter : en cas d’absence à un cours, il ne sera pas possible de le reprendre. Les places sont limitées ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 août.

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