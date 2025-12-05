EECOM
À propos de cet événement

Inscription pour le cours enligne sur l'éducation au changement climatique pour les éducateurs.trices K-8 - Hiver 2026

Inscription pour enseignant.e
150 $

Inscrivez-vous au cours national sur l'éducation au changement climatique (ECC).

Adhésion annuelle à EECOM incluse (valable 1 an).


Politique de remboursement:

  • Annulation 7 jours avant la date de début du cours: frais d'inscription remboursés moins frais administratifs de 20 $.
  • Annulations 6 jours ou moins avant la date de début du cours: aucun remboursement.
Inscription pour étudiant.e en enseignement
75 $

Inscrivez-vous au cours national sur l'éducation au changement climatique (ECC).

Adhésion annuelle à EECOM incluse (valable 1 an).


Politique de remboursement:

  • Annulation 7 jours avant la date de début du cours: frais d'inscription remboursés moins frais administratifs de 20 $.
  • Annulations 6 jours ou moins avant la date de début du cours: aucun remboursement.

