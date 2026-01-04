Organisé par

Association des étudiant.e.s en pharmacie de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Répertoire d'offres d'emplois pharmacien-ne.s - PharmD UdeM promotion 2026

Option publicitaire #1
375 $

Partage d'une offre d'emploi dans le répertoire incluant :
- Positionnement prioritaire dans la liste par région du répertoire
- Nom de l'entreprise et description du milieu (salaire, conditions, avantages, etc.)
- Lien vers le site web
- Coordonnées de la personne ressource
- Code QR lié à l'offre dans l'album des finissants*

*Le code QR devra être fourni par l'entreprise. Il permet aux étudiants d'accéder rapidement à plus de détails sur votre offre d'emploi et sera partagé dans ce répertoire, mais aussi dans l'album des finissants!

NB : Pour une facture plus détaillée que celle issue par Zeffy, adressez-vous à [email protected]

Option publicitaire #2
300 $

Partage d'une offre d'emploi dans le répertoire incluant :
- Nom de l'entreprise et coordonnées de la personne ressource
- Code QR lié à l'offre dans l'album des finissants*

*Le code QR devra être fourni par l'entreprise. Il permet aux étudiants d'accéder rapidement à plus de détails sur votre offre d'emploi et sera partagé dans ce répertoire, mais aussi dans l'album des finissants!

Région administrative supplémentaire
75 $

Pour chaque région administrative supplémentaire que vous souhaitez inclure, des frais additionnels de 75,00 $ par région s’appliquent.

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