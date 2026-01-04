Répertoire d'offres d'emplois pharmacien-ne.s - PharmD UdeM promotion 2026

Partage d'une offre d'emploi dans le répertoire incluant :

- Positionnement prioritaire dans la liste par région du répertoire

- Nom de l'entreprise et description du milieu (salaire, conditions, avantages, etc.)

- Lien vers le site web

- Coordonnées de la personne ressource

- Code QR lié à l'offre dans l'album des finissants*



*Le code QR devra être fourni par l'entreprise. Il permet aux étudiants d'accéder rapidement à plus de détails sur votre offre d'emploi et sera partagé dans ce répertoire, mais aussi dans l'album des finissants!



NB : Pour une facture plus détaillée que celle issue par Zeffy, adressez-vous à [email protected]