Répertoire d'offres d'emplois pharmacien-ne.s - PharmD UdeM promotion 2026

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À propos de cet événement
Partage d'une offre d'emploi dans le répertoire incluant :
- Positionnement prioritaire dans la liste par région du répertoire
- Nom de l'entreprise et description du milieu (salaire, conditions, avantages, etc.)
- Lien vers le site web
- Coordonnées de la personne ressource
- Code QR lié à l'offre dans l'album des finissants*
*Le code QR devra être fourni par l'entreprise. Il permet aux étudiants d'accéder rapidement à plus de détails sur votre offre d'emploi et sera partagé dans ce répertoire, mais aussi dans l'album des finissants!
NB : Pour une facture plus détaillée que celle issue par Zeffy, adressez-vous à [email protected]
Partage d'une offre d'emploi dans le répertoire incluant :
- Nom de l'entreprise et coordonnées de la personne ressource
- Code QR lié à l'offre dans l'album des finissants*
*Le code QR devra être fourni par l'entreprise. Il permet aux étudiants d'accéder rapidement à plus de détails sur votre offre d'emploi et sera partagé dans ce répertoire, mais aussi dans l'album des finissants!
Pour chaque région administrative supplémentaire que vous souhaitez inclure, des frais additionnels de 75,00 $ par région s’appliquent.
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