Club de ski Owl's Head inc.

Organisé par

Club de ski Owl's Head inc.

À propos de cet événement

Regroupement U12 - 2026 Garçons

40 Chem. du Mont Owls Head

Mansonville, QC J0E 1X0, Canada

Souper des athlètes (et parents) Vendredi 13 mars 18h00
35 $

** Le souper doit être réservé ici avant le 6 mars. **


Lieu: 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0, Canada

Repas: Entrée, poulet en sauce, dessert et surprise pour les athlètes.

 

Merci de présenter votre billet à votre arrivée.

Diner vendredi 13 mars (athlète)
20 $

** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **


Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.

Diner samedi 14 mars (athlète)
20 $

** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **


Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.

Diner dimanche 15 mars (athlète)
20 $

** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **


Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.

Chandail du regroupement item
Chandail du regroupement item
Chandail du regroupement
35 $

1 grandeur disponible


Adulte small

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