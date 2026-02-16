Regroupement U12 - 2026 Garçons

À propos de cet événement
** Le souper doit être réservé ici avant le 6 mars. **
Lieu: 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0, Canada
Repas: Entrée, poulet en sauce, dessert et surprise pour les athlètes.
Merci de présenter votre billet à votre arrivée.
** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **
Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.
** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **
Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.
** Les diners doivent être réservés ici avant le 6 mars. **
Format boîte à lunch incluant sandwich, jus, fruit et barre tendre.
1 grandeur disponible
Adulte small
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