Rejoignez le Club Richelieu Ottawa et faites une différence !
Membre régulier
CA$150
Membership régulier pour un an. Donne droit à participer à toutes les activités du Club Richelieu Ottawa. Ce montant couvre également les frais de l'Association Champlain Fondateur, l'organisation régionale des clubs Richelieu de la région de la Capitale nationale.
Richelieu International
CA$110
Le Richelieu International est une organisation mondiale qui soutient la francophonie en promouvant la langue, la culture et le développement social des communautés francophones. En plus de votre adhésion au Club Richelieu Ottawa, vous avez la possibilité d’opter pour une adhésion facultative au Richelieu International, vous permettant de contribuer à ses initiatives globales et de bénéficier d’un réseau élargi de membres à travers le monde.
