Rejoignez le Club Richelieu Ottawa et faites une différence !

Le Richelieu International est une organisation mondiale qui soutient la francophonie en promouvant la langue, la culture et le développement social des communautés francophones. En plus de votre adhésion au Club Richelieu Ottawa, vous avez la possibilité d’opter pour une adhésion facultative au Richelieu International, vous permettant de contribuer à ses initiatives globales et de bénéficier d’un réseau élargi de membres à travers le monde.

Le Richelieu International est une organisation mondiale qui soutient la francophonie en promouvant la langue, la culture et le développement social des communautés francophones. En plus de votre adhésion au Club Richelieu Ottawa, vous avez la possibilité d’opter pour une adhésion facultative au Richelieu International, vous permettant de contribuer à ses initiatives globales et de bénéficier d’un réseau élargi de membres à travers le monde.

seeMoreDetailsMobile