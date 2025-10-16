Maison Trinitaires

Organisé par

Maison Trinitaires

À propos de cet événement

Relire sa vie dans le miroir de la bible

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste
Occupation simple - Tarif juste
347,33 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Occupation simple - Tarif soutien
Occupation simple - Tarif soutien
416,80 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité
Occupation simple - Tarif solidaire
Occupation simple - Tarif solidaire
277,86 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation double - Tarif juste
Occupation double - Tarif juste
293,51 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

Occupation double - Tarif soutien
Occupation double - Tarif soutien
352,21 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

Occupation double - Tarif solidaire
Occupation double - Tarif solidaire
234,81 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Activité en externe
Activité en externe
165,15 $

Profitez de l'activité tout en dormant ailleurs.

Tarif qui exclus l'hébergement et les petits déjeuners.
Souper de l'arrivée
Souper de l'arrivée
20 $

Repas inclus à l'arrivée.
Assurance annulation
Assurance annulation
17,37 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

