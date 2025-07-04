Remise en forme 2025

M7 18 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-1 ou M7-2 l'an dernier ( année de naissance 2019-2020)

M7 20 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-1 ou M7-2 l'an dernier ( année de naissance 2019-2020)

M7 26 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-1 ou M7-2 l'an dernier ( année de naissance 2019-2020)

M7 28 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-1 ou M7-2 l'an dernier ( année de naissance 2019-2020)

Clinique de gardien 18 Août 18:00
CA$30

Pour les gardiens qui ont joué l'an dernier.

Clinique de gardien 20 Août 18:00
CA$30

Pour les gardiens qui ont joué l'an dernier.

Clinique de gardien 26 Août 18:00
CA$30

Pour les gardiens qui ont joué l'an dernier.

Clinique de gardien 28 Août 18:00
CA$30

Pour les gardiens qui ont joué l'an dernier.

M9 19 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-2 ou M9 l'an dernier ( année de naissance 2018-2019)

M9 21 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-2 ou M9 l'an dernier ( année de naissance 2018-2019)

M9 25 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-2 ou M9 l'an dernier ( année de naissance 2018-2019)

M9 27 Août 18:00
CA$22

Pour joueur qui était M7-2 ou M9 l'an dernier ( année de naissance 2018-2019)

M11 19 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M9 ou M11 l'an dernier ( année de naissance 2015-2016)

M11 20 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M9 ou M11 l'an dernier ( année de naissance 2015-2016)

M11 21 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M9 ou M11 l'an dernier ( année de naissance 2015-2016)

M11 26 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M9 ou M11 l'an dernier ( année de naissance 2015-2016)

M11 28 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M9 ou M11 l'an dernier ( année de naissance 2015-2016)

M13 18 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M11 ou M13 l'an dernier ( année de naissance 2013-2014)

M13 21 Août 20:00
CA$22

Pour joueur qui était M11 ou M13 l'an dernier ( année de naissance 2013-2014)

M13 25 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M11 ou M13 l'an dernier ( année de naissance 2013-2014)

M13 27 Août 19:00
CA$22

Pour joueur qui était M11 ou M13 l'an dernier ( année de naissance 2013-2014)

M13 28 Août 20:00
CA$22

Pour joueur qui était M11 ou M13 l'an dernier ( année de naissance 2013-2014)

M15 18 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M13 ou M15 l'an dernier ( année de naissance 2011-2012)

M15 20 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M13 ou M15 l'an dernier ( année de naissance 2011-2012)

M15 26 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M13 ou M15 l'an dernier ( année de naissance 2011-2012)

M18/Junior 19 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M15 ou M18 l'an dernier ( année de naissance 2008,2009,2010 et les Junior 2007)

M18/Junior 25 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M15 ou M18 l'an dernier ( année de naissance 2008,2009,2010 et les Junior 2007)

M18/Junior 27 Août 20:00 à 21:30
CA$38

Pour joueur qui était M15 ou M18 l'an dernier ( année de naissance 2008,2009,2010 et les Junior 2007)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing