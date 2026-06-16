A group of people gather in front of a brick building with a large circular window, under a sky with the words "Ренесанс - Renaissance" at the top.
Federation Nationale Ukrainienne du Quebec

Organisé par

Federation Nationale Ukrainienne du Quebec

À propos de cet événement

Gala Renaissance

405 Av. Fairmount O

Montréal, QC H2V 4B4, Canada

Admission au concert (Non-membres)
79 $

Ce billet donne accès au concert à 19h00 pour les non-membres de la FNUQ.

Admission au concert (membres UNFQ)
59 $

Ce billet donne accès au concert à 19h00 pour les membres de la FNUQ.

Concert & Cocktail Dinatoire (billet VIP non-membres)
249 $

Ce billet donne accès à des places VIP pour le concert et le cocktail dînatoire qui suivra la représentation (non-membres).

19h00 : Concert
20h30 : Cocktail dînatoire

Concert & Cocktail Dinatoire (billet VIP membres UNFQ)
199 $

Ce billet donne accès à des places VIP pour le concert et le cocktail dînatoire (membres de la FNUQ).

19h00 : Concert
20h30 : Cocktail dînatoire

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