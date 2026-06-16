Gala Renaissance

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet donne accès au concert à 19h00 pour les non-membres de la FNUQ.
Ce billet donne accès au concert à 19h00 pour les membres de la FNUQ.
Ce billet donne accès à des places VIP pour le concert et le cocktail dînatoire qui suivra la représentation (non-membres).
19h00 : Concert
20h30 : Cocktail dînatoire
Ce billet donne accès à des places VIP pour le concert et le cocktail dînatoire (membres de la FNUQ).
19h00 : Concert
20h30 : Cocktail dînatoire
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