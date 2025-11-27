Organisé par

Rencontre au Sommet 2026

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

FORFAIT 2 jours et 1 nuitée - Occupation simple
210 $

Comprenant: rencontre le lundi et mardi, 1 nuitée (lundi soir), 1 déjeuner (mardi), 2 diners (lundi et mardi), 1 souper (lundi)

FORFAIT 2 jours et 1 nuitée - Occupation double
177 $

Comprenant: rencontre le lundi et mardi, 1 nuitée (lundi soir), 1 déjeuner (mardi), 2 diners (lundi et mardi), 1 souper (lundi)

NOTE: le prix indiqué est pour UNE PERSONNE, lorsque vous allez choisir 2 billets, le prix va se modifier.


NOM DE LA 2e PERSONNE: veuillez spécifier à la fin du formulaire, le nom et prénom de la personne qui vous accompagne.

FORFAIT 2 jours 2 jours sans nuitée
135 $

Comprenant: rencontre le lundi et mardi, 1 déjeuner (mardi), 2 diners (lundi et mardi), 1 souper (lundi)

FORFAIT 1 jour sans nuitée
85 $

Comprenant: rencontre le lundi ou le mardi avec 2 repas (soit le lundi avec dîner et souper ou le mardi avec déjeuner et dîner).

NOTE: Veuillez spécifier à la fin du formulaire, quel jour vous avez choisi (soit Lundi ou Mardi)

Nuitée supplémentaire (dimanche 1er février)
76 $

Possibilité d’arriver le dimanche soir pour profiter d’un temps de repos

Souper - 28 janvier
20 $

Pour les personnes qui arrivent le dimanche soir.

Déjeuner - 2 février
17 $

Pour les personnes qui dorment sur place le dimanche soir et qui

