Rencontre au Sommet 2026

Comprenant: rencontre le lundi et mardi, 1 nuitée (lundi soir), 1 déjeuner (mardi), 2 diners (lundi et mardi), 1 souper (lundi)
NOTE: le prix indiqué est pour UNE PERSONNE, lorsque vous allez choisir 2 billets, le prix va se modifier.
NOM DE LA 2e PERSONNE: veuillez spécifier à la fin du formulaire, le nom et prénom de la personne qui vous accompagne.
Comprenant: rencontre le lundi et mardi, 1 déjeuner (mardi), 2 diners (lundi et mardi), 1 souper (lundi)
Comprenant: rencontre le lundi ou le mardi avec 2 repas (soit le lundi avec dîner et souper ou le mardi avec déjeuner et dîner).
NOTE: Veuillez spécifier à la fin du formulaire, quel jour vous avez choisi (soit Lundi ou Mardi)
Possibilité d’arriver le dimanche soir pour profiter d’un temps de repos
Pour les personnes qui arrivent le dimanche soir.
Pour les personnes qui dorment sur place le dimanche soir et qui
