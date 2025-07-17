Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
Rencontre avec les candidats à la mairie de Trois-Rivières
Boîte à lunch
CA$18
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
En répondant au questionnaire Google form, vous avez fait le choix d'une boîte à lunch régulière ou végé-pâté au coût de 18.00$. Elle vous sera remise à votre arrivée. La date limite pour commander votre boîte à lunch est le mercredi 1er octobre 2025.
En répondant au questionnaire Google form, vous avez fait le choix d'une boîte à lunch régulière ou végé-pâté au coût de 18.00$. Elle vous sera remise à votre arrivée. La date limite pour commander votre boîte à lunch est le mercredi 1er octobre 2025.