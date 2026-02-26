Organisé par

AFMR des Grandes-Rivières

Rencontre coaching coparental

Rencontre individuelle parent
40 $

Ce billet concerne les parents qui rencontrent le coach sans son coparent.

Rencontre de coparentalité ou familiale
40 $

Ce billet concerne les parents qui rencontrent leur coparent en présence du coach.

Ce billet s’applique également si un ou les deux parents sont présents avec leur(s) enfant (s).

Rencontre individuelle enfant
Gratuit

Ce billet concerne les parents qui ont consenti à ce que le coach coparental rencontre l’enfant de façon individuelle.

Frais d'annulation
10 $

Ce billet concerne le parent responsable de l’annulation de rencontre de moins de 24h avant le moment de la rencontre.

Copie note évolutive ou de courriel
10 $

Ce billet concerne les parents qui ont fait une demande de copie de note évolutive ou de courriel concernant le service de coaching coparental. Un délai de 2 à 4 semaines est prévu après la réception de la demande et du paiement.

Impression d'outils de coaching
Gratuit

Ce billet concerne les parents qui font la demande d’impression d’outils réalisé au cours du coaching coparental.

Ex : Calendrier de garde, tableau de routine, tableau de tâches partagées, etc.

Plan entente coparental
150 $

Ce billet concerne les parents qui font la demande d’élaboration d’un plan coparental. Ce document officiel sera remis, de façon confidentielle, aux parents ainsi qu’aux instances concernées si telle est la demande.

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