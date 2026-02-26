Rencontre coaching coparental

Organisé par
Ce billet concerne les parents qui rencontrent le coach sans son coparent.
Ce billet concerne les parents qui rencontrent leur coparent en présence du coach.
Ce billet s’applique également si un ou les deux parents sont présents avec leur(s) enfant (s).
Ce billet concerne les parents qui ont consenti à ce que le coach coparental rencontre l’enfant de façon individuelle.
Ce billet concerne le parent responsable de l’annulation de rencontre de moins de 24h avant le moment de la rencontre.
Ce billet concerne les parents qui ont fait une demande de copie de note évolutive ou de courriel concernant le service de coaching coparental. Un délai de 2 à 4 semaines est prévu après la réception de la demande et du paiement.
Ce billet concerne les parents qui font la demande d’impression d’outils réalisé au cours du coaching coparental.
Ex : Calendrier de garde, tableau de routine, tableau de tâches partagées, etc.
Ce billet concerne les parents qui font la demande d’élaboration d’un plan coparental. Ce document officiel sera remis, de façon confidentielle, aux parents ainsi qu’aux instances concernées si telle est la demande.
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