La rencontre des membres se déroulera à la Taverne de la Ferme, à Ormstown, et comprendra deux moments clés.

D’abord, une présentation du plan d’action 2026-2027 permettra de faire le point sur les orientations et les priorités à venir.

Ensuite, un dîner « en mode solution » avec Mme Carole Mallette offrira un espace d’échange concret, dans la continuité de la mobilisation du 30 mars dernier, Communautaire à boutte, afin de discuter des pistes d’action et des solutions à mettre en place.