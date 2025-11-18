L'Alliance MH2

Organisé par

L'Alliance MH2

Rencontre nationale d'hiver 2026

Station touristique Duchesnay : 140 Mnt de l'Auberge

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 2Y6, Canada

A: Inscription de la maison membre
500 $

Frais d'inscription comprenant l'hébergement pour 2 représentantes en chambre double, du 9 au 11 février, ainsi que les repas pour la durée de l'événement.

B : Inscription maison membre
800 $

Frais d'inscription comprenant l'hébergement pour 2 représentantes en chambre individuelle, du 9 au 11 février, ainsi que les repas pour la durée de l'événement.

C: Inscription maison membre
950 $

Frais d'inscription comprenant l'hébergement pour 2 représentantes en chambre individuelle, du 9 au 11 février, ainsi que les repas pour la durée de l'événement, + 1 nuit en région éloignée en chambres individuelles.

