Rencontre régionale des partenaires en développement économique – 2e édition

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À propos de cet événement
En plus de privilégier les opportunités de réseautage, cette journée visera à mobiliser les acteurs du développement économique autour d'un objectif clair : concerter nos efforts pour dégager une vision commune du repreneuriat et définir des solutions concrètes de soutien à la relève.
*L'inscription comprend une boite à lunch.
🎯 HORAIRE DE LA JOURNÉE
La veille de la journée principale, un 5@7 convivial réunira les partenaires du développement économique dans une ambiance chaleureuse et informelle.
*L'inscription comprend une consommation et des bouchées.
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