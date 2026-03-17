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À propos de cet événement

Ventes fermées

Rencontre régionale des partenaires en développement économique – 2e édition

2 Bd Perron E

Caplan, QC G0C 1H0, Canada

Mercredi 13 mai 2026 — Rencontre régionale
65 $

En plus de privilégier les opportunités de réseautage, cette journée visera à mobiliser les acteurs du développement économique autour d'un objectif clair : concerter nos efforts pour dégager une vision commune du repreneuriat et définir des solutions concrètes de soutien à la relève.


*L'inscription comprend une boite à lunch.


 

🎯 HORAIRE DE LA JOURNÉE

  • Réseautage entre partenaires 
  • Portrait économique régional
  • Panel de discussion
  • Présentation de la cartographie des ressources en repreneuriat
  • Atelier de concertation
Mardi 12 mai 2026 — 5@7 de réseautage
Gratuit

La veille de la journée principale, un 5@7 convivial réunira les partenaires du développement économique dans une ambiance chaleureuse et informelle.


*L'inscription comprend une consommation et des bouchées.

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