Sport-Études Baseball de Mortagne
Sport-Études Baseball de Mortagne a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

Sport-Études Baseball de Mortagne

Organisé par

Sport-Études Baseball de Mortagne

À propos de cet événement

Ventes fermées

Rencontre suivi du développement

955 Bd de Montarville

Boucherville, QC J4B 1B8, Canada

Rencontre 15H00
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 15H10
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 15H20
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 15H30
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 15H40
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 15H50
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H00
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H10
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H20
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H30
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H40
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 16H50
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H00
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H10
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H20
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H30
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H40
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 17H50
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 18H00
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Rencontre 18H10
Gratuit

Discutez de la progression de votre enfant au cours de la dernière année.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!