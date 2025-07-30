Mamie-Lait

Organisé par

Mamie-Lait

À propos de cet événement

Rencontres prénatales sur l'allaitement

Entrée en face du grand stationnement à côté du parc Jean-Roger-Durand

15 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2K9, Canada

En salle 15 septembre 2025
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

En salle 27 octobre 2025
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

En visioconférence 8 décembre 2025
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

Vous recevrez une invitation la semaine précédant la rencontre virtuelle.

En visioconférence 12 janvier 2026
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

Vous recevrez une invitation la semaine précédant la rencontre virtuelle.

En salle 23 février 2026
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

En salle 6 avril 2026
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

En salle 11 mai 2026
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

En salle 15 juin 2026
Gratuit

La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.

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