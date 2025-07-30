Rencontres prénatales sur l'allaitement

Organisé par
À propos de cet événement
15 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2K9, Canada
La rencontre est offerte gratuitement. Une contribution volontaire de 20$ est suggérée afin de poursuivre notre mission, un reçu de don de charité vous sera remis.
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Vous recevrez une invitation la semaine précédant la rencontre virtuelle.
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