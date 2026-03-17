Rendez-vous de la patrouille à vélo 2026

3 jours de vélo, de territoire et de reconnaissance.

Inclus : parcours accompagnés (25 à 54 km), dîner au Parc national de la Yamaska, collations vendredi et dimanche, et souper-banquet du samedi au Zoo de Granby. Hébergement et repas libres en sus.



Chaque inscription doit inclure les coordonnées propres au participant (nom, courriel) afin que nous puissions le rejoindre personnellement.