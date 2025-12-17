Rendez-vous de l'emploi

Organisé par
À propos de cet événement
Installé dans l'allée centrale de la Plaza.
Inclus une table, une nappe, deux chaises et deux boîtes à lunch pour le souper.
Au souper, vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.
Le dîner est sous votre responsabilité.
Coût après le 27 février, midi : 595$
Installé dans les allées secondaires de la Plaza.
Inclus une table haute style bistro, 2 tabourets, une nappe, et deux boîtes à lunch pour le souper.
Au souper, vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.
Le dîner est sous votre responsabilité.
Coût après le 27 février, midi: 395$
Sandwich, crudités, trempette, fromage et dessert
*Sélectionnez le nombre de boîtes à lunch dîner souhaité.
Votre location de kiosque inclut deux boîtes à lunch souper. Si vous souhaitez en commander davantage, c'est par ici!
Vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!