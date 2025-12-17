Ville de Shawinigan

Organisé par

Ville de Shawinigan

À propos de cet événement

Rendez-vous de l'emploi

3103 Bd Royal

Shawinigan, QC G9N 7C1, Canada

Kiosque 10 x 10
495 $
Disponible jusqu'au 27 févr.

Installé dans l'allée centrale de la Plaza.

Inclus une table, une nappe, deux chaises et deux boîtes à lunch pour le souper.


Au souper, vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.


Le dîner est sous votre responsabilité.


Coût après le 27 février, midi : 595$

Kiosque 5 X 8
295 $
Disponible jusqu'au 27 févr.

Installé dans les allées secondaires de la Plaza.

Inclus une table haute style bistro, 2 tabourets, une nappe, et deux boîtes à lunch pour le souper.


Au souper, vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.


Le dîner est sous votre responsabilité.


Coût après le 27 février, midi: 395$

Boîte à lunch pour le dîner *optionnel
18 $

Sandwich, crudités, trempette, fromage et dessert

*Sélectionnez le nombre de boîtes à lunch dîner souhaité.

Boîte à lunch supplémentaire pour le souper
22 $

Votre location de kiosque inclut deux boîtes à lunch souper. Si vous souhaitez en commander davantage, c'est par ici!


Vous aurez le choix entre le repas végé ou au poulet.

