Rendez-vous des patrouilleurs 2025 -Alma- Lac-Saint-Jean

Forfait le lac à vélo sur la Véloroute des Bleuets
CA$130
L’inscription comprend le diner du samedi, les collations, et la soirée gala.
Chaque participant.e est responsable des dépenses suivantes : le souper libre du vendredi soir, le diner libre du dimanche , la chambre d’hôtel pour l’événement, les breuvages
supplémentaires non inclus.
L’inscription comprend le diner du samedi, les collations, et la soirée gala.
Chaque participant.e est responsable des dépenses suivantes : le souper libre du vendredi soir, le diner libre du dimanche , la chambre d’hôtel pour l’événement, les breuvages
supplémentaires non inclus.