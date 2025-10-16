Rendez-vous Improvincial décembre 2026

La trousse pour vos entraîneurs contient : une planche à pince, un sifflet, un gazou, 25 cartons thème, un cahier de notes, un cordon de cou, un macaron de l'Improvincial.





Détails : 55 $ + 2,75 $ (TPS) + 5,49 $ (TVQ) = 63,24 $



*La livraison des trousses débute le 1er octobre prochain.