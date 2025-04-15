Société historique métisse du Manitoba inc. / Métis Historical society of Manitoba Inc.
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Ventes fermées
Rendez-Vous Rivière Seine 2025
Seine River Greenway
Winnipeg, MB, Canada
Rendez-Vous Rivyayr Seine Paddler (Jeunes de 12 ans et moins)
Gratuit
Tous les enfants de 12 ans et moins sont invités à participer gratuitement. Les hot-dogs et les boissons sont disponibles en supplément et ne sont pas inclus dans le prix du billet du gardien. Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront fournies sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.
Tous les enfants de 12 ans et moins sont invités à participer gratuitement. Les hot-dogs et les boissons sont disponibles en supplément et ne sont pas inclus dans le prix du billet du gardien. Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront fournies sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.
Rendez-Vous Rivyayr Seine Paddler (Jeunes de 13 à 17 ans)
30 $
Les frais d'inscription comprennent la participation à l'événement, un hot-dog (option végétarienne disponible), une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous, et le service de navette de Winnipeg Transit vers les lieux de lancement.Note : Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront disponibles sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.
Les frais d'inscription comprennent la participation à l'événement, un hot-dog (option végétarienne disponible), une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous, et le service de navette de Winnipeg Transit vers les lieux de lancement.Note : Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront disponibles sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.
Rendez-Vous Rivyayr Seine Paddler (Adultes de plus de 18 ans)
40 $
Les frais d'inscription comprennent la participation à l'événement, un hot-dog (option végétarienne disponible), une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous et le service de navette de Winnipeg Transit vers les lieux de lancement. Un billet de tirage est inclus dans le prix du billet (jusqu'à 5 billets de tirage supplémentaires peuvent être achetés). Note : Des décharges pour les participants seront fournies sur place pour qu'ils les signent, les attestent et y adhèrent.
Les frais d'inscription comprennent la participation à l'événement, un hot-dog (option végétarienne disponible), une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous et le service de navette de Winnipeg Transit vers les lieux de lancement. Un billet de tirage est inclus dans le prix du billet (jusqu'à 5 billets de tirage supplémentaires peuvent être achetés). Note : Des décharges pour les participants seront fournies sur place pour qu'ils les signent, les attestent et y adhèrent.
Rendez-Vous Rivyayr Seine Paddler (Volunteer/Sponsor ONLY)
40 $
Your registration fee includes event participation, a hot dog (veggie option available), a non-alcoholic drink at the Rendez-Vous site, and Winnipeg Transit shuttle service to launch locations.
Note: Waivers for participants will be provided on site to sign, attest and adhere to.
Your registration fee includes event participation, a hot dog (veggie option available), a non-alcoholic drink at the Rendez-Vous site, and Winnipeg Transit shuttle service to launch locations.
Note: Waivers for participants will be provided on site to sign, attest and adhere to.
ADD ON: Billet de Tirage
10 $
Il s'agit de l'achat d'UN seul billet de tirage. Chaque participant de 18 ans et plus reçoit un billet de tirage au sort gratuit. Vous pouvez acheter jusqu'à CINQ tickets supplémentaires - maximum SIX au total par personne. Limite de 5 billets par personne non inscrite!SEULEMENT 500 BILLETS DE TIRAGE SONT DISPONIBLES POUR LE CANOE, LES PAILLETTES ET L'ADHÉSION AU MANITOBA POUR DEUX PERSONNES (VALEUR DE 3200 $) QUI DOIVENT ÊTRE RÉSIDENTS DU MANITOBA POUR GAGNER.Numéro de permis de tirage : LGCA 8971-RF-47686
Il s'agit de l'achat d'UN seul billet de tirage. Chaque participant de 18 ans et plus reçoit un billet de tirage au sort gratuit. Vous pouvez acheter jusqu'à CINQ tickets supplémentaires - maximum SIX au total par personne. Limite de 5 billets par personne non inscrite!SEULEMENT 500 BILLETS DE TIRAGE SONT DISPONIBLES POUR LE CANOE, LES PAILLETTES ET L'ADHÉSION AU MANITOBA POUR DEUX PERSONNES (VALEUR DE 3200 $) QUI DOIVENT ÊTRE RÉSIDENTS DU MANITOBA POUR GAGNER.Numéro de permis de tirage : LGCA 8971-RF-47686
ADD ON: Hot-dog, Chips et Boisson
10 $
Ce prix est valable pour un hot-dog (normal ou végétarien), des chips et une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous.
Ce prix est valable pour un hot-dog (normal ou végétarien), des chips et une boisson non alcoolisée sur le site du Rendez-Vous.
ADD ON: Pourboire pour le contrôle du bateau bénévole!
5 $
Le contrôle du bateau est généreusement facilité par un membre de Paddle Manitoba, une organisation dédiée à la promotion de la navigation de plaisance et sauvage sécuritaire au Manitoba.
Le contrôle du bateau est généreusement facilité par un membre de Paddle Manitoba, une organisation dédiée à la promotion de la navigation de plaisance et sauvage sécuritaire au Manitoba.
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