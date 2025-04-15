Rendez-Vous Rivière Seine 2025

Tous les enfants de 12 ans et moins sont invités à participer gratuitement. Les hot-dogs et les boissons sont disponibles en supplément et ne sont pas inclus dans le prix du billet du gardien. Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront fournies sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.

Tous les enfants de 12 ans et moins sont invités à participer gratuitement. Les hot-dogs et les boissons sont disponibles en supplément et ne sont pas inclus dans le prix du billet du gardien. Tous les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Des décharges pour les participants de moins de 18 ans seront fournies sur place pour que les parents/tuteurs les signent, les attestent et y adhèrent.

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