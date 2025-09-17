Renouvellement adhésion 2026 - Géomont

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Personne morale, coopérative, municipalité, MRC, syndicat, association, ministère ou entités administratives de ce dernier, organisme public ou parapublic ou autre organisation ayant un mandat d'intérêt public et œuvrant sur le territoire d'intérêt de Géomont (Montérégie et Estrie). Un membre partenaire est représenté par un seul délégué ayant le droit de vote aux assemblées. Il peut être élu au conseil d'administration et accéder aux postes d'officiers de Géomont.
Valide pour un an
Personne physique ou morale, agence, institution, regroupement, entreprise ou autre organisation n'œuvrant pas sur le territoire d'intérêt de Géomont (Montérégie et Estrie) qui désire collaborer à la promotion des objectifs de l'Agence et à la réalisation de ses activités ou encore qui, par ses dons ou par ses services à titre gratuit, a apporté une contribution significative à Géomont. Un membre associé a droit d'assister aux assemblées des membres. Il a le droit de parole, mais n'a pas le droit de vote. Un membre associé ne peut pas être élu au conseil d'administration ni accéder aux postes d'officiers de Géomont; il peut cependant participer aux activités des divers comités. Un membre associé peut être représenté par un délégué.
