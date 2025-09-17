Renouvellement adhésion 2026 - Géomont

Personne physique ou morale, agence, institution, regroupement, entreprise ou autre organisation n'œuvrant pas sur le territoire d'intérêt de Géomont (Montérégie et Estrie) qui désire collaborer à la promotion des objectifs de l'Agence et à la réalisation de ses activités ou encore qui, par ses dons ou par ses services à titre gratuit, a apporté une contribution significative à Géomont. Un membre associé a droit d'assister aux assemblées des membres. Il a le droit de parole, mais n'a pas le droit de vote. Un membre associé ne peut pas être élu au conseil d'administration ni accéder aux postes d'officiers de Géomont; il peut cependant participer aux activités des divers comités. Un membre associé peut être représenté par un délégué.