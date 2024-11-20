Renouvellement adhésion 2025 - GéoMont

Personne physique ou morale, agence, institution, regroupement, entreprise ou autre organisation n'œuvrant pas sur le territoire d'intérêt de GéoMont (Montérégie et Estrie) qui désire collaborer à la promotion des objectifs de l'Agence et à la réalisation de ses activités ou encore qui, par ses dons ou par ses services à titre gratuit, a apporté une contribution significative à GéoMont. Un membre associé a droit d'assister aux assemblées des membres. Il a le droit de parole, mais n'a pas le droit de vote. Un membre associé ne peut pas être élu au conseil d'administration ni accéder aux postes d'officiers de GéoMont; il peut cependant participer aux activités des divers comités. Un membre associé peut être représenté par un délégué.

Personne physique ou morale, agence, institution, regroupement, entreprise ou autre organisation n'œuvrant pas sur le territoire d'intérêt de GéoMont (Montérégie et Estrie) qui désire collaborer à la promotion des objectifs de l'Agence et à la réalisation de ses activités ou encore qui, par ses dons ou par ses services à titre gratuit, a apporté une contribution significative à GéoMont. Un membre associé a droit d'assister aux assemblées des membres. Il a le droit de parole, mais n'a pas le droit de vote. Un membre associé ne peut pas être élu au conseil d'administration ni accéder aux postes d'officiers de GéoMont; il peut cependant participer aux activités des divers comités. Un membre associé peut être représenté par un délégué.

Plus de détails...