Renouvellement d'adhésion - Membre régulier
Est membre régulier tout organisme communautaire identifié comme œuvrant principalement en santé mentale sur les territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui est accepté par le conseil d’administration et qui paie la cotisation prévue par l’assemblée générale annuelle.
Renouvellement d'adhésion - Membre sympathisant
Est membre sympathisant tout organisme communautaire qui est sensible aux enjeux de santé mentale, qui en fait la promotion dans les activités qu’il offre à ses membres ou à la communauté et dont les actions ont un impact sur les territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, sans nécessairement y avoir son siège social. Le membre sympathisant est accepté par le conseil d’administration, paie la cotisation prévue par l’assemblée générale annuelle et ne détient pas de droit de vote à l’AGA.
