Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption (CDC)

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À propos des adhésions

Renouvellement d'adhésion 2025-2026 - CDC MRC de L'Assomption

Adhésion 25-26 - Membre communautaire autonome
25 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Pour les organismes communautaires autonomes en lien avec les 8 critères de l'ACA

Adhésion 25-26 - Membre associé
25 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Pour les organismes et entreprises d'économie sociale apparenté à l'ACA

Adhésion 25-26 - Membre solidaire
50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Toute autre organisation ou instance intéressée à la mission de la CDC

Adhésion 25-26 - Membre individuel
10 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Toute personne intéressée par la mission de la CDC

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