Renouvellement d'adhésion 2025-2026 - CDC MRC de L'Assomption

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Pour les organismes communautaires autonomes en lien avec les 8 critères de l'ACA
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Pour les organismes et entreprises d'économie sociale apparenté à l'ACA
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Toute autre organisation ou instance intéressée à la mission de la CDC
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