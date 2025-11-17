Renouvellement d'adhésion - Ensoleilvent

Est membre régulier tout organisme communautaire identifié comme œuvrant principalement en santé mentale sur les territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui est accepté par le conseil d’administration et qui paie la cotisation prévue par l’assemblée générale annuelle.
Est membre sympathisant tout organisme communautaire qui est sensible aux enjeux de santé mentale, qui en fait la promotion dans les activités qu’il offre à ses membres ou à la communauté et dont les actions ont un impact sur les territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, sans nécessairement y avoir son siège social. Le membre sympathisant est accepté par le conseil d’administration, paie la cotisation prévue par l’assemblée générale annuelle et ne détient pas de droit de vote à l’AGA.
