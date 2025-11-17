Renouvellement d'adhésion - Ensoleilvent

Est membre sympathisant tout organisme communautaire qui est sensible aux enjeux de santé mentale, qui en fait la promotion dans les activités qu’il offre à ses membres ou à la communauté et dont les actions ont un impact sur les territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, sans nécessairement y avoir son siège social. Le membre sympathisant est accepté par le conseil d’administration, paie la cotisation prévue par l’assemblée générale annuelle et ne détient pas de droit de vote à l’AGA.