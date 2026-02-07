Les Portageurs Inc.

Offert par

Les Portageurs Inc.

À propos des adhésions

Adhésion et renouvellement Portageurs avec CKQ 2026

Individuelle - CKQ 2026
65 $

Valide pour un an

Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Famille Monoparentale - CKQ 2026
80 $

Valide pour un an

Pour 1 parents et enfants résidant à la même adresse. Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Familiale - CKQ 2026
105 $

Valide pour un an

Pour 2 parents et enfants résidant à la même adresse Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Individuelle étudiante - CKQ 2026
50 $

Valide pour un an

Pour les étudiants. Vous devez fournir une carte étudiante valide.

Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!