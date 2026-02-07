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À propos des adhésions

Adhésion et renouvellement Portageurs sans CKQ 2026

Individuelle 2026
40 $

Valide jusqu'au 31 mars 2027

Ne comprends pas l'adhésion CKQ.

Famille Monoparentale 2026
40 $

Valide jusqu'au 31 mars 2027

Pour 1 parent et enfants résidant à la même adresse. Ne comprends pas l'adhésion CKQ.

Familiale 2026
65 $

Valide jusqu'au 31 mars 2027

Pour 2 parents et enfants résidant à la même adresse. Ne comprends pas l'adhésion CKQ.

Individuelle étudiante 2026
25 $

Valide jusqu'au 31 mars 2027

Pour les étudiants. Vous devrez fournir une carte étudiante valide.

Ne comprends pas l'adhésion CKQ.

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