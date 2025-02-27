Renouvellement de cotisation annuelle TROC CQM 2025 - 2026

Petit rappel concernant la plateforme Zeffy : Lors du récapitulatif de l’inscription sur Zeffy, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire. N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez uniquement payer les frais d’adhésion. Merci!

