Renouvellement d'adhésion annuelle TROC CQM 2026-2027

Bonjour à toutes et tous,





𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐡𝐞́𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐓𝐑𝐎𝐂 𝐂𝐐𝐌!



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𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝐞́𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 1er mai 𝟮𝟬𝟮6 !





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