Renouvellement membrariat - CDC PMR 2025-2026

Toute corporation ou association de type communautaire, desservant de façon significative la population résidant à l’intérieur du territoire desservi par la CDC intéressée aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complète le formulaire d’adhésion, qui acquitte la cotisation annuelle et qui est admise par le conseil d’administration. Les membres communautaires autonomes ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et de voter. Chaque membre communautaire autonome se nomme un·e délégué·e qui le représente à la corporation.
Tout organisme communautaire, les entreprises d’économie sociale et les regroupements locaux, régionaux et nationaux, intéressés aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complètent le formulaire d’adhésion, qui acquittent la cotisation annuelle et qui sont admis par le conseil d’administration. Les membres associés ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et de voter. Chaque membre associé se nomme un·e délégué·e qui le représente à la corporation.
Est membre solidaire tout organisme institutionnel, privé, syndical, les fondations et les associations, intéressés aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complètent le formulaire d’adhésion, qui acquittent la cotisation annuelle et qui sont admis par le conseil d’administration. Les membres solidaires ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres. Ils y ont un droit de parole mais n’ont pas de droit de vote. Chaque membre solidaire se nomme un·e délégué·e qui le représente à la corporation.
Tout comité, desservant de façon significative la population résidant à l’intérieur du territoire desservi par la CDC intéressée aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complète le formulaire d’adhésion et qui est admise par le conseil d’administration. Les membres citoyen·ne·s ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et de voter. Chaque membre citoyen·ne se nomme un·e délégué·e qui le représente à la corporation.
