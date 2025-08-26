Renouvellement membrariat - CDC PMR 2025-2026

Est membre solidaire tout organisme institutionnel, privé, syndical, les fondations et les associations, intéressés aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complètent le formulaire d’adhésion, qui acquittent la cotisation annuelle et qui sont admis par le conseil d’administration. Les membres solidaires ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres. Ils y ont un droit de parole mais n’ont pas de droit de vote. Chaque membre solidaire se nomme un·e délégué·e qui le représente à la corporation.