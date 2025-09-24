Renouvellement Membre jardin Charles-Nagy été 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Un jardin d'environ 25 pieds par 45 pieds au coût annuel de 25$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro du jardin ne se termine pas par une lettre.
Un jardin d'environ 11 pieds par 45 pieds au coût annuel de 20$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro du jardin doit se terminer par A ou B.
Un jardin d'environ 4 pieds par 8 pieds au coût annuel de 5$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro de jardin est une lettre de A à L
Votre terrain sera bêché à l'aide du motoculteur. Il doit être libre de débris et les herbes doivent être coupées. Vous pouvez le faire bêcher cet automne ou au printemps prochain. Votre inscription hâtive permet d'être traitée en priorité. Le prix est de 40$ pour un jardin régulier.
Votre terrain sera bêché à l'aide du motoculteur. Il doit être libre de débris et les herbes doivent être coupées. Vous pouvez le faire bêcher cet automne ou au printemps prochain. Votre inscription hâtive permet d'être traitée en priorité. Le prix est de 25$ pour un demi-jardin.
S'il y a une personne qui aide régulièrement le jardinier principal autre que le conjoint, une contribution supplémentaire de 10$ est requise. N'oubliez pas d'inscrire son nom plus bas comme membre associé.
