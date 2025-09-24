Société d'horticulture de LaSalle inc.

Société d'horticulture de LaSalle inc.

Renouvellement Membre jardin Charles-Nagy été 2026

Cotisation 2026 pour Jardin régulier
30 $

Un jardin d'environ 25 pieds par 45 pieds au coût annuel de 25$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro du jardin ne se termine pas par une lettre.

Cotisation 2026 pour demi-jardin
25 $

Un jardin d'environ 11 pieds par 45 pieds au coût annuel de 20$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro du jardin doit se terminer par A ou B.

Cotisation 2026 pour jardinet
10 $

Un jardin d'environ 4 pieds par 8 pieds au coût annuel de 5$ (plus 5$/mois de retard après 31 déc.). Votre numéro de jardin est une lettre de A à L

Service de Motoculteur pour jardin régulier
40 $

Votre terrain sera bêché à l'aide du motoculteur. Il doit être libre de débris et les herbes doivent être coupées. Vous pouvez le faire bêcher cet automne ou au printemps prochain. Votre inscription hâtive permet d'être traitée en priorité. Le prix est de 40$ pour un jardin régulier.

Service de Motoculteur pour demi-jardin
25 $

Votre terrain sera bêché à l'aide du motoculteur. Il doit être libre de débris et les herbes doivent être coupées. Vous pouvez le faire bêcher cet automne ou au printemps prochain. Votre inscription hâtive permet d'être traitée en priorité. Le prix est de 25$ pour un demi-jardin.

Membre associé
10 $

S'il y a une personne qui aide régulièrement le jardinier principal autre que le conjoint, une contribution supplémentaire de 10$ est requise. N'oubliez pas d'inscrire son nom plus bas comme membre associé.

