RENOUVELLEMENT - Membres CDC Centre-Sud 2025-2026

Le membre régulier est un organisme communautaire autonome (voir les 8 critères www.rq-aca.org/aca); domicilié sur le territoire du Centre-Sud; offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud et soutien la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres réguliers reçoivent les avis de convocation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.

