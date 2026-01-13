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À propos de cet événement

Répar'action

4707 R. Notre Dame O

Montréal, QC H4C 1S9, Canada

Participant·e à l'activité de réparation
Gratuit

Accès à l'activité pour réparer ou diagnostiquer les objets avec les bénévoles. Amenez vos petits électroménagers, des vélos, des vêtements et autres petits objets.

Liste d'attente
Gratuit

En cas d'annulation, vous serez contactés


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Bénévole réparation/accueil
Gratuit

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