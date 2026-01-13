Répar'action

À propos de cet événement
Accès à l'activité pour réparer ou diagnostiquer les objets avec les bénévoles. Amenez vos petits électroménagers, des vélos, des vêtements et autres petits objets.
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