Communauté nourricière de Saint-Adrien

Repas communautaires de Saint-Adrien

5638 Chemin St Rémi

Saint-Adrien, QC J0A 1C0, Canada

Tarif régulier
10 $

Menu entrée, plat et dessert

Tarif aîné · 65 ans et +
7 $

Menu entrée, plat et dessert

Tarif enfant · âge préscolaire ou primaire
5 $

Menu entrée, plat et dessert

Paquet de 3 billets - Tarif régulier
30 $

Ces billets peuvent être utilisés pour les repas de février, mars et avril. (Dans le présent formulaire, sélectionnez février comme date d'achat.)

Paquet de 3 billets - Tarif aîné
21 $

Ces billets peuvent être utilisés pour les repas de février, mars et avril. (Dans le présent formulaire, sélectionner février comme date d'achat.)

Paquet de 3 billets - Tarif enfant
15 $

Ces billets peuvent être utilisés pour les repas de février, mars et avril. (Dans le présent formulaire, sélectionnez février comme date d'achat.)

Ajouter un don pour Communauté nourricière de Saint-Adrien

