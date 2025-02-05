Repas de cabane à sucre de La Maison Victor-Gadbois - 23 mars 2025

Devenez notre présentateur sucré ( présentateur officiel ) en parrainant le grand retour du repas du temps des sucres ! En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants : Votre logo sur tous les visuels lors de l’évènement, votre logo sur le menu, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, mention lors des discours et possibilité de prise de parole. Possibilité d’apporter vos visuels ( exemple roll up) dans la salle et 4 billets offerts adultes ou enfant à votre choix. Reçu aux fins d'impôt de 5000$

