Repas de cabane à sucre de La Maison Victor-Gadbois - 23 mars 2025

Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour adulte
Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour adulte
Repas enfant (5-12 ans)
CA$20
Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour enfant
Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour enfant
Repas enfant (0-4 ans)
free
Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour enfant
Votre billet comprend 1 repas traditionnel du temps des sucres pour enfant
Je désire être le présentateur sucré
CA$5,000
Devenez notre présentateur sucré ( présentateur officiel ) en parrainant le grand retour du repas du temps des sucres !
En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur tous les visuels lors de l’évènement, votre logo sur le menu, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, mention lors des discours et possibilité de prise de parole.
Possibilité d’apporter vos visuels ( exemple roll up) dans la salle et 4 billets offerts adultes ou enfant à votre choix.
Reçu aux fins d'impôt de 5000$
Devenez notre présentateur sucré ( présentateur officiel ) en parrainant le grand retour du repas du temps des sucres !
En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur tous les visuels lors de l’évènement, votre logo sur le menu, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, mention lors des discours et possibilité de prise de parole.
Possibilité d’apporter vos visuels ( exemple roll up) dans la salle et 4 billets offerts adultes ou enfant à votre choix.
Reçu aux fins d'impôt de 5000$
Je désire être le partenaire plein de douceur
CA$2,500
Devenez notre partenaire plein de douceur du grand retour du repas du temps des sucres! En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur tous les visuels lors de l’évènement, votre logo sur le menu, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, mention lors des discours et possibilité de prise de parole.
Possibilité d’apporter vos visuels ( exemple roll up) dans la salle et 2 billets offerts adultes ou enfant à votre choix.
Reçu aux fins d'impôt de 2500$
Devenez notre partenaire plein de douceur du grand retour du repas du temps des sucres! En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur tous les visuels lors de l’évènement, votre logo sur le menu, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, mention lors des discours et possibilité de prise de parole.
Possibilité d’apporter vos visuels ( exemple roll up) dans la salle et 2 billets offerts adultes ou enfant à votre choix.
Reçu aux fins d'impôt de 2500$
Je désire être le partenaire plein de plaisir – chansonnier
CA$1,500
Devenez notre partenaire plein de plaisir – présentateur du chansonnier En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur les visuels lors de l’évènement, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et possibilité d’installer votre image ( roll-up ou autre) près du chansonnier
Reçu aux fins d'impôt de 1500$
Devenez notre partenaire plein de plaisir – présentateur du chansonnier En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur les visuels lors de l’évènement, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et possibilité d’installer votre image ( roll-up ou autre) près du chansonnier
Reçu aux fins d'impôt de 1500$
Je désire être le partenaire plein de plaisir - zone famille
CA$1,500
Devenez notre partenaire plein de plaisir – présentateur de la zone famille! En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur les visuels lors de l’évènement, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et possibilité d’installer votre image ( roll-up ou autre) dans la zone famille
Reçu aux fins d'impôt de 1500$
Devenez notre partenaire plein de plaisir – présentateur de la zone famille! En soutenant directement La Maison Victor-Gadbois, vous bénéficierez des avantages suivants :
Votre logo sur les visuels lors de l’évènement, mention de votre soutien sur nos réseaux sociaux et possibilité d’installer votre image ( roll-up ou autre) dans la zone famille
Reçu aux fins d'impôt de 1500$