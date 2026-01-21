Collège Clarétain

Organisé par

Collège Clarétain

À propos de cet événement

Repas - Jumeaux français - Sortie blanche à Valcartier

Trio fastfood Valcartier (jumeau français)
19,53 $

Je désire prendre un trio Fast Food comprenant un repas au choix (à faire sur place entre burger, pogo, hot-dog, croquettes), servi avec frites et breuvage fontaine

(option Duo poutine+breuvage fontaine aussi possible sur place)

Boîte à lunch 1-Cafétéria Collège (jumeau français)
9,95 $

Je désire prendre une boîte à lunch (Tortillas à la viande froide, salade de pâte, ficello, crudités, bouteille d'eau et un biscuit). Elle doit être récupérée à la cafétéria avant de partir. Le tout sera dans un sac de plastique, vous pouvez prévoir une petite glacière pour le mettre.

Boîte à lunch 2-Cafétéria Collège (jumeau français)
9,95 $

Je désire prendre une boîte à lunch (Sous-marin à la viande froide avec un chips, bouteille d'eau et un biscuit). Elle doit être récupérée à la cafétéria avant de partir. Le tout sera dans un sac de plastique, vous pouvez prévoir une petite glacière pour le mettre.

Lunch personnel
Gratuit

Lunch froid provenant de la maison

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