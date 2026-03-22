ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN MATHÉMATIQUES ET EN INFORMATIQUE DE L'UQAC (AEMI)

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À propos de cette boutique

Repas WonderLan

Quart de pizza
3,50 $

Pour le samedi soir, nous vous proposons des quarts de pizza. Vous pouvez moduler les quantités par rapport à votre appétit, les pizzas sont grosses.

Croissant
2 $

Pour dimanche (Pâtisserie Ladouche)

Pain au chocolat
2,50 $

Pour dimanche (Pâtisserie Ladouche)

Cannelé
2 $

Pour dimanche (Pâtisserie Ladouche)

Café moulu
1 $

Pour dimanche, on vous propose notre meilleur grain

Thé
Gratuit

En tout temps, priorité à ceux qui auront réservé

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!