Repas WonderLan

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Pour le samedi soir, nous vous proposons des quarts de pizza. Vous pouvez moduler les quantités par rapport à votre appétit, les pizzas sont grosses.
Pour dimanche (Pâtisserie Ladouche)
Pour dimanche (Pâtisserie Ladouche)
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Pour dimanche, on vous propose notre meilleur grain
En tout temps, priorité à ceux qui auront réservé
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