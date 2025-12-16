Reprendre mon souffle (H-P 2026)

Inspirer une bouffée d’air frais

dans mon quotidien

Un atelier pour s’arrêter, respirer et découvrir comment le simple geste de respirer peut transformer notre bien-être physique, émotionnel, psychique et spirituel. À travers des enseignements simples, des pratiques de respiration consciente et des moments de partage, cet atelier offre un espace pour réapprendre à habiter son corps et à accueillir une paix intérieure durable.

THÈMES ABORDÉS :

Comment je respire

Comment augmenter ma capacité respiratoire

Comment rendre ma respiration plus efficace

Comment intégrer une pratique de respiration consciente

dans ma vie

Animation : Danielle Dugas

Date : Lundi 11 mai, de 18 h à 20 h 30

Frais : 25 $





Renseignements :

[email protected]

418-653-6353 poste 102