Reprendre mon souffle (H-P 2026)

Offert par
Inspirer une bouffée d’air frais
dans mon quotidien
Un atelier pour s’arrêter, respirer et découvrir comment le simple geste de respirer peut transformer notre bien-être physique, émotionnel, psychique et spirituel. À travers des enseignements simples, des pratiques de respiration consciente et des moments de partage, cet atelier offre un espace pour réapprendre à habiter son corps et à accueillir une paix intérieure durable.
THÈMES ABORDÉS :
Comment je respire
Comment augmenter ma capacité respiratoire
Comment rendre ma respiration plus efficace
Comment intégrer une pratique de respiration consciente
dans ma vie
Animation : Danielle Dugas
Date : Lundi 11 mai, de 18 h à 20 h 30
Frais : 25 $
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!