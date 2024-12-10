Billet gratuit_50e anniversaire ReQIS

Ce billet comprend le repas ainsi que la soirée commémorative.
• Repas 5 services, au choix
• 1 verre de prosecco à l’ouverture de la soirée
• 1 verre de vin rouge / blanc lors du repas
• 2 coupons par personnes pour le bar et les autres à la charge des invités
• https://youtu.be/f3dBirnWZp4
Ce billet comprend le repas ainsi que la soirée commémorative.
• Repas 5 services, au choix
• 1 verre de prosecco à l’ouverture de la soirée
• 1 verre de vin rouge / blanc lors du repas
• 2 coupons par personnes pour le bar et les autres à la charge des invités
• https://youtu.be/f3dBirnWZp4
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!